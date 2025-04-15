Лодыгин и Кришито примут участие в «Матче легенд» в честь 100-летия «Зенита»

Определились ещё два участника «Матча легенд», который состоится 25 мая и будет приурочен к юбилею санкт-петербургского «Зенита». О своём участии в торжествах, частью которых станет матч ветеранов, в соцсетях сообщили бывший капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито и голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин.

«Болельщики «Зенита», привет! 100-летие клуба — это большое событие! Поздравляю всех! Увидимся 25 мая! До встречи!» — написал Лодыгин.

«Всем привет, 25 мая буду участвовать в «Матче легенд», посвящённом 100-летнему юбилею футбольного клуба «Зенит». Очень жду снова встречи с Петербургом и со всеми вами, невероятными фанатами! Буду ждать вас на «Газпром Арене». До скорой встречи», — обратился к болельщикам Кришито.

Ранее своё участие в мероприятии подтвердил бывший полузащитник «Зенита» Данни. Доменико Кришито выступал за санкт-петербургский клуб с июля 2011 по июль 2018 года. Лодыгин перебрался в «Зенит» в июле 2013 года, а покинул клуб в августе 2019-го.