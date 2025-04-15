Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лодыгин и Кришито примут участие в «Матче легенд» в честь 100-летия «Зенита»

Лодыгин и Кришито примут участие в «Матче легенд» в честь 100-летия «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Определились ещё два участника «Матча легенд», который состоится 25 мая и будет приурочен к юбилею санкт-петербургского «Зенита». О своём участии в торжествах, частью которых станет матч ветеранов, в соцсетях сообщили бывший капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито и голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин.

«Болельщики «Зенита», привет! 100-летие клуба — это большое событие! Поздравляю всех! Увидимся 25 мая! До встречи!» — написал Лодыгин.

«Всем привет, 25 мая буду участвовать в «Матче легенд», посвящённом 100-летнему юбилею футбольного клуба «Зенит». Очень жду снова встречи с Петербургом и со всеми вами, невероятными фанатами! Буду ждать вас на «Газпром Арене». До скорой встречи», — обратился к болельщикам Кришито.

Ранее своё участие в мероприятии подтвердил бывший полузащитник «Зенита» Данни. Доменико Кришито выступал за санкт-петербургский клуб с июля 2011 по июль 2018 года. Лодыгин перебрался в «Зенит» в июле 2013 года, а покинул клуб в августе 2019-го.

Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android