Миранчук: все в «Атланте» обсуждали рекорд Овечкина, даже подходили, говорили, что круто

Полузащитник футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, смотрел ли он матч, в котором российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Смотрел матч с рекордом Овечкина?

— Матч не смотрел. Я с хоккеем не очень близок, не сложилось. Один раз в детстве был на хоккее, не пошло. По поводу Овечкина — невозможно не знать, не услышать. У нас все в команде обсуждали, даже подходили, не то что поздравляли, а говорили, что круто (улыбается), — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Fonbet.

Овечкин забросил рекордную, 895-ю шайбу 6 апреля в матче, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».