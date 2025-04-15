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«Мы его съедим». Аршавин — об игре с Роналду в матче России с Португалией — 1:7

«Мы его съедим». Аршавин — об игре с Роналду в матче России с Португалией — 1:7
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин вспомнил об игре с нападающим португальской национальной команды Криштиану Роналду в очном матче команд в квалификации к чемпионату мира 2006 года. В той встрече команда Георгия Ярцева уступила со счётом 1:7.

«Когда мы проиграли Португалии 1:7, я говорил Анюкову: «Я тебе помогать буду, не волнуйся, мы его съедим». Ага. Он там был сумасшедшим, кидал мяч на три метра и за шаг был у него», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

В той игре Аршавин и Александр Анюков провели на поле всё время матча. Аршавин забил единственный гол сборной России. Роналду оформил дубль.

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