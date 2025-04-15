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Созин: «Краснодару» стоило играть с «Зенитом» на 0:0. Но мы понимаем, почему это нереально

Созин: «Краснодару» стоило играть с «Зенитом» на 0:0. Но мы понимаем, почему это нереально
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал крупное поражение «Краснодара» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом»

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Краснодару» следовало приехать и играть с «Зенитом» на 0:0. Хотя бы до 60-й минуты. Да, встать в глухую оборону, отбиваться, до добыть нужный результат. Может, на контратаке даже что-то бы забили. Главное было добыть результат, добыть чемпионство. Но мы понимаем, почему это было нереально.

Это ведь особая история для нашей лиги. Не только для лиги, для страны. Сергей Николаевич Галицкий безумно влюблён в футбол. Он сделал клуб, стадион, академию, парк. Он живёт футболом – мы ведь слышали, как он вовлечён в тренировки, общается с игроками и может ночью позвонить тренеру по тактическим моментам. И как он любит атакующий футбол.

Думаю, Мусаев, даже если бы хотел играть низким блоком и просто отбиваться от «Зенита», просто не мог себе это позволить. Потому что болельщики, и главный болельщик, этого не поймут. А пока такую грубую игру на результат не принять – чемпионами не стать. Наверное, даже Анчелотти не стал бы чемпионом с «Краснодаром», потому что его игру на резльутат просто бы не поняли, как было с Иличем», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе места с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 очков.

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