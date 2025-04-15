Алексей Миранчук рассказал, узнают ли его на улицах в США

Российский полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, узнают ли его на улицах в США.

— На улице тебя узнают?

— Нечасто, но бывает, нельзя сравнить с Европой. Например, в Бергамо одна команда, тебя все знают, тут бесплатный кофе, тут ужин, — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Fonbet.

Полузащитник перешёл в «Атланту» летом 2024 года из «Аталанты». В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 10 млн.