Алексей Миранчук высказался об уровне футбола в американской МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук оценил качество футбола в американской лиге.

— Здесь высокий уровень футбола?

— Прогрессирует. Тут много квалифицированных атакующих игроков в командах, с Латинской Америки, техничные, мощные, быстрые. И есть игроки пониже рангом, защитник или кто-то такой, — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Fonbet.

Алексей Миранчук перебрался в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» летом прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составил € 12 млн. Всего на счету россиянина четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 22 матчах за клуб.