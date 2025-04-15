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Анчелотти и Перес провели беседу с Мбаппе после его удаления в матче «Реала» с «Алавесом»

Анчелотти и Перес провели беседу с Мбаппе после его удаления в матче «Реала» с «Алавесом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти и президент клуба Флорентино Перес провели беседу с нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе после его удаления в матче 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (1:0). Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Камавинга – 34'    
Удаления: Санчес – 70' / Мбаппе – 38'

По информации источника, Перес и Анчелотти решили поговорить с французским нападающим, чтобы успокоить его, мотивировать и напомнить ему, что клуб всегда будет рядом с ним. Также тренер с президентом попытались дать понять футболисту, что им нужна его лучшая версия, чтобы сохранить надежду на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Напомним, на 38-й минуте матча француз жёстко сыграл в центре поля против Антонио Бланко, попав шипами в голень соперника во время борьбы за мяч. Главный арбитр Сесар Сото Градо сначала показал жёлтую карточку, но после просмотра VAR сменил её на красную.

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» состоится в среду, 16 апреля. Первая встреча завершилась победой лондонской команды со счётом 3:0.

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