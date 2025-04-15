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Анчелотти — об игре с «Арсеналом»: нужно показать разум, душу и яйца, как говорит Алькарас

Анчелотти — об игре с «Арсеналом»: нужно показать разум, душу и яйца, как говорит Алькарас
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится завтра, 16 апреля. В первой встрече «сливочные» уступили со счётом 0:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Завтра нам необходимо провести матч на высшем уровне, чтобы попытаться изменить ход плей-офф. Мы постараемся сыграть уверенно, с разумом, страстью и яйцами, как говорит [Карлос] Алькарас. Психологически мы в очень хорошей форме. Нам нужно хорошо контролировать игру», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В 2022 году испанский теннисист Карлос Алькарас сделал публикацию в соцсети Х (ранее Twitter) с эмодзи мозга, сердца и куриных яиц. Позднее спортсмен рассказал, что эта цитата его дедушки.

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