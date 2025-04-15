«Локомотив» — «Ахмат»: Родриго Руис Диас открыл счёт в матче на восьмой минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент написания новости счёт во встрече 1:0 в пользу «Ахмата».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте нападающий гостей Родриго Руис Диас открыл счёт во встрече с передачи Заима Дивановича.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.