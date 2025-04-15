«Локомотив» — «Ахмат»: Родриго Руис Диас открыл счёт в матче на восьмой минуте
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент написания новости счёт во встрече 1:0 в пользу «Ахмата».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Руис Диас – 8'
На восьмой минуте нападающий гостей Родриго Руис Диас открыл счёт во встрече с передачи Заима Дивановича.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.
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