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Тренер «Интера» Индзаги высказался о Компани перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов

Тренер «Интера» Индзаги высказался о Компани перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил игру «Баварии» под руководством бельгийца Венсана Компани перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» — отличная команда, полная талантов, с тренером, которого я высоко ценил как игрока, очень умного, который быстро придал своей команде индивидуальность. У них отличный прессинг и много таланта. Мы должны повторить первый матч», — приводит слова Индзаги Mundo Deportivo.

Ответный четвертьфинал «Интер» — «Бавария» пройдёт в Милане. Игра назначена на среду, 16 апреля. Победитель двухматчевого противостояния встретится в полуфинале ЛЧ с сильнейшей командой из пары «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд.

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