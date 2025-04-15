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Тренер «Интера» Индзаги высказался о Компани перед матчем с «Баварией» в Лиге чемпионов

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги оценил игру «Баварии» под руководством бельгийца Венсана Компани перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.

«Бавария» — отличная команда, полная талантов, с тренером, которого я высоко ценил как игрока, очень умного, который быстро придал своей команде индивидуальность. У них отличный прессинг и много таланта. Мы должны повторить первый матч», — приводит слова Индзаги Mundo Deportivo.

Ответный четвертьфинал «Интер» — «Бавария» пройдёт в Милане. Игра назначена на среду, 16 апреля. Победитель двухматчевого противостояния встретится в полуфинале ЛЧ с сильнейшей командой из пары «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд.