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Защитник «Крыльев Советов» Бейл: нет уверенности, что останусь в команде

Защитник «Крыльев Советов» Бейл: нет уверенности, что останусь в команде
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл допустил возможность ухода из клуба в конце сезона.

— Ты зимой говорил, что тебе не с кем обсудить новый контракт. Сейчас пришло новое руководство. Что-то изменилось?
— Без комментариев.

— У тебя есть уверенность, что ты останешься в «Крыльях»?
— Нет. Я не знаю, что будет, — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Гленн Бейл выступает за «Крылья Советов» с августа 2021 года. Контракт нидерландского защитника с самарским клубом подходит к концу 30 июня 2025 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста гол и результативная передача в 20 матчах за «Крылья» во всех турнирах.

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