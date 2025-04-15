«Локомотив» — «Ахмат»: Воробьёв сравнял счёт на 44-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент написания новости счёт во встрече 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 44-й минуте Дмитрий Воробьёв сравнял счёт после броска Ильи Самошникова из аута.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.