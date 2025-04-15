Три экс-игрока «Челси» приедут на матч в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА — источник

Бывшие футболисты «Челси» Карло Кудичини, Жереми Нжитап и Рикарду Куарежма приедут в Москву на матч, посвящённый 20-летию победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, на матче будут и другие игроки «синих», а также представители всех команд, с которыми красно-синие тогда соперничали.

Матч, посвящённый 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА, пройдёт 18 мая на стадионе «ВЭБ Арена». В этой игре примут участие легенды армейцев и звёзды мирового футбола того времени, участвовавшие во встречах европейской кампании 2005 года с красно-синими.

В финале Кубка УЕФА 2005 года ЦСКА победил лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

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