Три экс-игрока «Челси» приедут на матч в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА — источник

Бывшие футболисты «Челси» Карло Кудичини, Жереми Нжитап и Рикарду Куарежма приедут в Москву на матч, посвящённый 20-летию победы московского ЦСКА в Кубке УЕФА. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, на матче будут и другие игроки «синих», а также представители всех команд, с которыми красно-синие тогда соперничали.
Матч, посвящённый 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА, пройдёт 18 мая на стадионе «ВЭБ Арена». В этой игре примут участие легенды армейцев и звёзды мирового футбола того времени, участвовавшие во встречах европейской кампании 2005 года с красно-синими.
В финале Кубка УЕФА 2005 года ЦСКА победил лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.
Первый обладатель Кубка УЕФА из России: