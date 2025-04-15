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Игроки «Химок» бойкотировали тренировку после новости об уходе Артиги из клуба — источник

Игроки «Химок» бойкотировали тренировку после новости об уходе Артиги из клуба — источник
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Футболисты «Химок» приняли решение бойкотировать тренировку после новости об уходе из клуба главного тренера Франка Артиги. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, подмосковная команда должна была провести первую тренировку на неделе. Но после новости об уходе Артиги с поста главного тренера футболисты отказались от проведения занятий на поле, вместо чего провели тренировку в тренажёрном зале, она продлилась около 10 минут.

Сегодня, 15 апреля, «Химки» объявили о расторжении контрактов с Артигой, а также с его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой по соглашению сторон. Испанский специалист был назначен на должность главного тренера «Химок» в минувшем июне. После 24 туров РПЛ подмосковный клуб набрал 23 очка и занимает 12-е место.

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