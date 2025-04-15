Аршавин ответил на вопрос, почему ему больше нравится Месси

Бывший футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин и экс-хоккеист «Коламбус Блю Джекетс», ЦСКА и «Салавата Юлаева» Никита Филатов посетили матч «Интер Майами», на котором Аршавин объяснил, почему ему нравится Лионель Месси, выступающий за американский клуб.

— Почему тебе больше нравится Месси?

— У него таланта больше.

— У тебя никаких эмоций сейчас, что Месси увидишь?

— Прикольно, что так рядом. Не ожидал, что будем так близко, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

В сезоне-2024/2025 Месси принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 37-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.