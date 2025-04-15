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Аршавин — о Месси в МЛС: играет, как в моих лучших матчах, просто пешкарусом ходит

Аршавин — о Месси в МЛС: играет, как в моих лучших матчах, просто пешкарусом ходит
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Бывший вингер сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением об игре 37-летнего нападающего Лионеля Месси, выступающего в составе «Интер Майами» из МЛС.

— Он играет, как в моих лучших матчах, просто пешкарусом ходит. Посмотри за ним, удивляюсь, что он сейчас на своей половине находится. С другой стороны, как ему ещё здесь играть. Я просто не понимаю, за Аргентину же он выступает, забивает и отдаёт.

— В каком возрасте ты тоже пешком начал ходить?
— Раньше, чем он. Посмотрите, Суаресу уже тяжело, вроде старается, тело уже не то.

— Это просто шоу со звёздами, где все играют на 20%?
— Не потому что они не хотят, а потому что не могут. Ну не 20%.

— Может, это и неплохо, трибуны собираются.
— Конечно, 90% из этих зрителей пришли смотреть на Месси, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

В сезоне-2024/2025 Месси принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 37-летнего игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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