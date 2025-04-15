«Локомотив» — «Ахмат»: Погостнов вывел хозяев вперёд на 45+1-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. На момент написания новости счёт во встрече 2:1 в пользу «Локомотива».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Руис Диас – 8' 1:1 Воробьёв – 44' 2:1 Погостнов – 45+1'
На 45+1-й минуте Егор Погостнов вывел хозяев вперёд.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.
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