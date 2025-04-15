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Молодёжная сборная России уступила Беларуси в матче Турнира развития УЕФА

Молодёжная сборная России уступила Беларуси в матче Турнира развития УЕФА
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Завершился матч Турнира развития УЕФА, в котором сборная России U16 встречалась со сверстниками из Беларуси. Игра проходила в Минске. Матч закончится со счётом 2:1 в пользу белорусской национальной команды.

Единственный мяч в составе сборной России на 43-й минуте забил Егор Лемкин.

В заключительном матче Турнира развития УЕФА российская национальная команда встретится со сборной Казахстана. Игра пройдёт 18 апреля.

Напомним, в указанном соревновании принимают участие сборные России, Беларуси, Казахстана и Китая. После двух туров Россия набрала три очка и занимает первое место. Остальные национальные команды также набрали по три очка после двух туров.

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