Нойер отправился на матч с «Интером», несмотря на травму — вратаря нет в заявке «Баварии»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отправился вместе с командой на выездной матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Матч пройдёт в среду, 16 апреля, в Милане. Первая встреча завершилась победой «Интера» со счётом 2:1.

Напомним, Нойер продолжает восстанавливаться после травмы. В последних матчах место в воротах команды занимал 21-летний Йонас Урбиг. Капитан также не был включён в заявку «Баварии» на матч с «Интером» и не сможет принять участия в поединке, но отправился в Италию, чтобы поддержать партнёров.

Победитель двухматчевого соперничества встретится в полуфинале ЛЧ с сильнейшей командой из пары «Барселона» — дортмундская «Боруссия».