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Нойер отправился на матч с «Интером», несмотря на травму — вратаря нет в заявке «Баварии»

Нойер отправился на матч с «Интером», несмотря на травму — вратаря нет в заявке «Баварии»
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Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отправился вместе с командой на выездной матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. Матч пройдёт в среду, 16 апреля, в Милане. Первая встреча завершилась победой «Интера» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Нойер продолжает восстанавливаться после травмы. В последних матчах место в воротах команды занимал 21-летний Йонас Урбиг. Капитан также не был включён в заявку «Баварии» на матч с «Интером» и не сможет принять участия в поединке, но отправился в Италию, чтобы поддержать партнёров.

Победитель двухматчевого соперничества встретится в полуфинале ЛЧ с сильнейшей командой из пары «Барселона» — дортмундская «Боруссия».

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