Аршавин рассказал, что не испытывал мандраж перед первым матчем с Месси

Бывший вингер сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил, испытывал ли он мандраж, когда впервые вышел играть против экс-нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.

«Нет. Я ещё тогда не понимал, какая сильная «Барселона». Я на другом фланге в первом матче играл, мы редко пересекались. Потом получил травму и не поехал. А вот на следующий год уже вышел на левый фланг, и мы пересекались», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

Российский футболист в составе «Арсенала» играл с «Барселоной» (2:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2009/2010. В сезоне-2010/2011 «канониры» встречались с «Барселоной» в матче 1/8 финала турнира (2:1). В той встрече Аршавин отметился победным голом в ворота сине-гранатовых. Месси отдал результативную передачу на форварда Давида Вилью. В ответной игре Месси оформил дубль, Аршавин вышел на поле на 74-й минуте.