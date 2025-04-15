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Аршавин рассказал, что не испытывал мандраж перед первым матчем с Месси

Аршавин рассказал, что не испытывал мандраж перед первым матчем с Месси
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Бывший вингер сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил, испытывал ли он мандраж, когда впервые вышел играть против экс-нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.

«Нет. Я ещё тогда не понимал, какая сильная «Барселона». Я на другом фланге в первом матче играл, мы редко пересекались. Потом получил травму и не поехал. А вот на следующий год уже вышел на левый фланг, и мы пересекались», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

Российский футболист в составе «Арсенала» играл с «Барселоной» (2:2) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2009/2010. В сезоне-2010/2011 «канониры» встречались с «Барселоной» в матче 1/8 финала турнира (2:1). В той встрече Аршавин отметился победным голом в ворота сине-гранатовых. Месси отдал результативную передачу на форварда Давида Вилью. В ответной игре Месси оформил дубль, Аршавин вышел на поле на 74-й минуте.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
16 февраля 2011, среда. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Вилья – 26'     1:1 ван Перси – 78'     2:1 Аршавин – 83'    
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