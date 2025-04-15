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Миранчук — о жизни в США: ужинаем с партнёрами по команде, но без семьи и близких тяжело

Миранчук — о жизни в США: ужинаем с партнёрами по команде, но без семьи и близких тяжело
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Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как проводит время в США без близких друзей.

«После России, когда нет твоего окружения, друзей, знакомых, с которыми дела, всё равно тяжело. Ты создаёшь какие-то отношения с партнёрами по команде, обедаем, ужинаем, но когда нет семьи и близких людей, тяжеловато, скучаешь», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Fonbet.

Алексей Миранчук перебрался в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» летом прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 12 млн. Всего на счету россиянина четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 22 матчах за клуб.

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