Ни один фанат тульского «Арсенала» не проголосовал за звание лучшего игрока матча

Ни один фанат тульского «Арсенала» не поучаствовал в опросе официального сайта болельщиков на звание лучшего игрока в составе клуба по итогам матча 28-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:1). Об этом сообщает «Тульский футбол».

Отмечается, что такое произошло впервые. Болельщики определяют лучшего игрока по итогам каждого матча в гостевой сайта. По итогам опросов определяют лучших футболистов клуба в сезоне.

«Арсенал» уступил хабаровчанам со счётом 0:1, футболисты тульской команды нанесли всего пять ударов в створ ворот. После этой встречи «Арсенал» с 36 очками расположился на восьмой строчке.