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Ни один фанат тульского «Арсенала» не проголосовал за звание лучшего игрока матча

Ни один фанат тульского «Арсенала» не проголосовал за звание лучшего игрока матча
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Ни один фанат тульского «Арсенала» не поучаствовал в опросе официального сайта болельщиков на звание лучшего игрока в составе клуба по итогам матча 28-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:1). Об этом сообщает «Тульский футбол».

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Мартинес – 24'    

Отмечается, что такое произошло впервые. Болельщики определяют лучшего игрока по итогам каждого матча в гостевой сайта. По итогам опросов определяют лучших футболистов клуба в сезоне.

«Арсенал» уступил хабаровчанам со счётом 0:1, футболисты тульской команды нанесли всего пять ударов в створ ворот. После этой встречи «Арсенал» с 36 очками расположился на восьмой строчке.

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