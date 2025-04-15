«Спартак» — «Урал»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 15 апреля, состоится матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

«Урал»: Щербицкий, Малькевич, Мамин Ар., Бегич, Маргасов, Морозов, Аюпов, Чудин, Мосин, Егорычев, Воронов.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обошли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.