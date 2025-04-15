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Игроки «Химок» рассматривают вариант с бойкотом матча с «Зенитом» из-за долгов

Игроки «Химок» рассматривают вариант с бойкотом матча с «Зенитом» из-за долгов
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Игроки «Химок» рассматривают вариант с бойкотом игры с «Зенитом» в ближайшем туре РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Связано это не только с увольнением Артиги, но и с долгами перед игроками. Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля, но игроки решили объявить бойкот уже сейчас.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Химками» состоится 20 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).

Сегодня, 15 апреля, «Химки» объявили о расторжении контрактов с Артигой, а также с его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой по соглашению сторон.

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