Игроки «Химок» рассматривают вариант с бойкотом матча с «Зенитом» из-за долгов

Игроки «Химок» рассматривают вариант с бойкотом игры с «Зенитом» в ближайшем туре РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Связано это не только с увольнением Артиги, но и с долгами перед игроками. Туфан Садыгов обещал рассчитаться со всеми футболистами до 30 апреля, но игроки решили объявить бойкот уже сейчас.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Химками» состоится 20 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).

Сегодня, 15 апреля, «Химки» объявили о расторжении контрактов с Артигой, а также с его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой по соглашению сторон.