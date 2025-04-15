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Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Астон Вилла» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

«Астон Вилла» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английская «Астон Вилла» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу будет обслуживать испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Торрес, Динь, Кэш, Камара, Онана, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Рашфорд.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Баркола, Дембеле, Кварацхелия.

Первый матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» проходил 9 апреля во Франции и завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».

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