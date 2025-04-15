«Астон Вилла» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английская «Астон Вилла» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу будет обслуживать испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Торрес, Динь, Кэш, Камара, Онана, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Рашфорд.

«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Баркола, Дембеле, Кварацхелия.

Первый матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» проходил 9 апреля во Франции и завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».