Угальде — в старте на матч с «Уралом», Манфред покинул поле в слезах на игре с «Динамо» Мх

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде выйдет в стартовом составе на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом», который состоится сегодня, 15 апреля.

Во встрече 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2), которая состоялась 11 апреля, Угальде был заменён на 33-й минуте из-за повреждения. Костариканский футболист покидал поле в слезах.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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Как появился «Спартак»: