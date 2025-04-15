Угальде — в старте на матч с «Уралом», Манфред покинул поле в слезах на игре с «Динамо» Мх
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде выйдет в стартовом составе на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом», который состоится сегодня, 15 апреля.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6' 2:0 Маркиньос – 28' 3:0 Барко – 40'
Во встрече 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2), которая состоялась 11 апреля, Угальде был заменён на 33-й минуте из-за повреждения. Костариканский футболист покидал поле в слезах.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10' 0:2 Мрезиг – 16' 1:2 Бонгонда – 68'
В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
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