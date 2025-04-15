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В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Медины и Дуарте в заявке на матч с «Уралом»

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему футболисты красно-белых Алексис Дуарте и Хесус Медина отсутствуют в составе команды на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с екатеринбургским «Уралом».

«Медина получил повреждение в конце прошлой игры. Дуарте решили поберечь», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обошли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.