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В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Медины и Дуарте в заявке на матч с «Уралом»

В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Медины и Дуарте в заявке на матч с «Уралом»
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Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему футболисты красно-белых Алексис Дуарте и Хесус Медина отсутствуют в составе команды на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с екатеринбургским «Уралом».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

«Медина получил повреждение в конце прошлой игры. Дуарте решили поберечь», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обошли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.

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