Селюк: Артига — лучший тренер для РПЛ, футболисты «Химок» — горой за него

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об увольнении с поста главного тренера подмосковных «Химок» испанского специалиста Франка Артиги. Ранее в СМИ сообщалось о задолженностях руководства клуба перед игроками по зарплате.

«Ситуация с Артигой случилась не по спортивному принципу. Он — топ-тренер, я бы даже сказал, что для российского чемпионата он лучший, не зря он 10 лет был в «Барселоне». При всём уважении к Семаку, работать в «Зените» и в «Химках» — большая разница. Гвардиоле в «Шиннике» тоже будет трудно.

А футболисты возмутились ситуацией, которая произошла. Крайний тут не тренер, а тот, кто создал эту ситуацию. Если взять пример Бакаева. Про него уже все забыли, а Артига его возродил. Зелимхан уже играет в сборной. То же самое с Заболотным — носится как ужаленный. Я не понимаю, какой тренер придёт на место Артиги. Для футболистов это тоже шок, им сейчас надо будет из «Роллс Ройса» пересесть в «Запорожец». Теперь они бойкотируют тренировки, футболисты — горой за Артигу», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты «Химок» проигнорировали тренировку из-за увольнения Артиги и долгов по зарплате. Кроме того, сообщалось, что футболисты готовы бойкотировать матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» в знак протеста.