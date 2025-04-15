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Селюк: Магомеду Адиеву будет непросто в «Химках» — футболисты там его не ждут

Селюк: Магомеду Адиеву будет непросто в «Химках» — футболисты там его не ждут
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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем «Химок» и возможном назначении на пост главного тренера Магомеда Адиева. Напомним, сегодня, 15 апреля, подмосковный клуб объявил об уходе главного тренера Франка Артиги.

«Что касается будущего «Химок», надо понимать, что есть причины — у Туфана были проблемы, не знаю, закончились ли они. Уверен, он постарается закрыть все эти негативные вещи в клубе. Просто бедный Артига вошёл не в ту дверь. Он сдерживал весь нерв, успокаивал футболистов. Теперь всё вылилось наружу. Решили, как это делается в России, поменять тренера. Но сейчас не каждый согласится пойти туда работать, увидев, как отреагировали футболисты.

Если пишут про Адиева, то ему будет не так просто там, где футболисты его не ждут. Если бы я был президентом, выплатил бы хоть что-то и доиграл бы этот сезон, даже если все уйдут в следующем. Это хоть как-то успокоит ситуацию», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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