«Локомотив» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России, обыграв «Ахмат»

Завершился матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победу одержал «Локомотив» со счётом 2:1.

На восьмой минуте нападающий гостей Родриго Руис Диас открыл счёт во встрече с передачи Заима Дивановича. На 44-й минуте форвард «железнодорожников» Дмитрий Воробьёв сравнял счёт после броска Ильи Самошникова из аута. На 45+1-й минуте Егор Погостнов вывел хозяев вперёд.

По итогам этого матча «Локомотив» вышел во второй этап полуфинала Пути регионов, где встретится с «Зенитом» или «Ростовом».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.