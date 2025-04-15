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«МЮ» рассматривает экс-вратаря «Арсенала» в качестве замены для Онана — The Sun

«МЮ» рассматривает экс-вратаря «Арсенала» в качестве замены для Онана — The Sun
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«Манчестер Юнайтед» входит в число клубов, следящих за голкипером «Саутгемптона» Аароном Рамсдейлом, в попытке решить проблему с вратарской позицией. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» видят в 26-летнем футболисте потенциальную замену для Андре Онана, допустившего несколько результативных ошибок за время выступлений в клубе. В стане манкунианцев считают, что команде может помочь опыт выступлений Рамсдейла в АПЛ.

В нынешнем сезоне Рамсдейл принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 3 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Рамсдейл выступал в составе лондонского «Арсенала» с 2021 по 2024 год.

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