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«Арсенал» может заплатить € 75 млн, чтобы купить Кунде у «Барселоны» — Sport.es

«Арсенал» может заплатить € 75 млн, чтобы купить Кунде у «Барселоны» — Sport.es
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«Арсенал» проявляет интерес к 26-летнему правому защитнику «Барселоны» Жюлю Кунде. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонский клуб готов предложить сине-гранатовым около € 75 млн за французского футболиста грядущим летом. Окружение Кунде сообщило, что защитник не против покинуть «Барселону», если предложение устроит все стороны. Интерес к 26-летнему игроку также проявляет «Челси».

В нынешнем сезоне Кунде принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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