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Туфан Садыгов: футболисты «Химок» не вышли на тренировку? Они не могут беспредельничать

Туфан Садыгов: футболисты «Химок» не вышли на тренировку? Они не могут беспредельничать
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Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», отреагировал на информацию о бойкоте футболистами подмосковной команды тренировок.

«Что касается тренировки, то меня там не было. Сам читаю только то, что выходило в прессе. У меня другие дела, я не связывался с руководством по этому поводу. Если у них в контракте есть пункт, что они при каких‑то условиях не могут выйти на тренировку, значит, они могли это сделать. А если нет такого — не могли. Это же не анархия какая‑то, чтобы кому что захотелось, то он и делал. Если есть какие‑то нарушения, то всё должно происходить в рамках контракта. Они не могут беспредельничать», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что футболисты «Химок» решили объявить бойкот тренировкам, а также рассматривают вариант с бойкотом матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Связано это не только с увольнением тренера Франка Артиги, но и с долгами перед игроками. После 25 туров чемпионата России подмосковная команда набрала 23 очка и занимает 12-е место.

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