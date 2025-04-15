Станкович высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Уралом» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о настрое команды перед матчем 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Уралом». Встреча состоится сегодня, 15 апреля. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы всегда стараемся ставить перед собой самые высокие задачи. Стараемся одержать как можно больше побед. Кубок России не является исключением. Мы готовились как обычно. Нам не важно то, из какой лиги наш соперник. Мы концентрировались на своей игре. Большая честь — выступать при такой обстановке, мы всегда чувствуем поддержку болельщиков. Давно не видел полные трибуны. Думаю, что нас ждёт магический вечер», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обошли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.