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Гендиректор «Ахмата» высказался о вылете команды из Кубка России

Гендиректор «Ахмата» высказался о вылете команды из Кубка России
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал поражение грозненцев (1:2) от «Локомотива» в матче перового этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Руис Диас – 8'     1:1 Воробьёв – 44'     2:1 Погостнов – 45+1'    

«Встреча с «Локомотивом» была ничего. Теперь все мысли — о чемпионате. Уступать всегда обидно, сегодня соперник был сильнее, раз они выиграли. Вы видели, мы пытались победить, но не получилось, в конце пытались усилить игру», — передает слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В чемпионате России «Ахмат» занимает 13-е место, набрав 23 очка в 24 турах. В 25-м туре клуб из столицы Чечни встретится с «Краснодаром» на выезде. Игра пройдёт в субботу, 19 апреля.

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