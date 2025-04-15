Гендиректор «Ахмата» высказался о вылете команды из Кубка России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал поражение грозненцев (1:2) от «Локомотива» в матче перового этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Встреча с «Локомотивом» была ничего. Теперь все мысли — о чемпионате. Уступать всегда обидно, сегодня соперник был сильнее, раз они выиграли. Вы видели, мы пытались победить, но не получилось, в конце пытались усилить игру», — передает слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В чемпионате России «Ахмат» занимает 13-е место, набрав 23 очка в 24 турах. В 25-м туре клуб из столицы Чечни встретится с «Краснодаром» на выезде. Игра пройдёт в субботу, 19 апреля.