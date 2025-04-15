Гендиректор «Ахмата» рассказал, за счёт чего команда прибавила в весенней части

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос, за счёт чего грозненская команда прибавила в весенней части сезона.

«Секрет хорошей игры весной — сплотились, команда хорошо готовилась на сборах. Отступать нам некуда, надо бороться.

От Мелкадзе и Зорина ждём большего, они это могут, но мы ими довольны», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После возобновления Российской Премьер-Лиги «Ахмат» провёл шесть матчей, в которых два раза одержал победу и четыре раза сыграл вничью. После 24 туров чемпионата России грозненская команда набрала 23 очка и занимает 13-е место.

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