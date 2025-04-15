Агент Джикии сообщил, что акционер «Химок» проведёт встречу с игроками 16 апреля

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, сообщил, что акционер клуба проведёт встречу с игроками 16 апреля. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что игроки «Химок» решили объявить бойкот тренировкам, а также рассматривают вариант с бойкотом матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Связано это не только с увольнением тренера Франка Артиги, но и с долгами перед футболистами.

«Завтра в 10:00 утра состоится собрание, акционер «Химок» встретится с игроками. Обсудят зарплаты и всю сложившуюся ситуацию. Сложно что-то сказать о возможном бойкоте матча с «Зенитом», но команда — это большой коллектив, у которого сейчас есть понимание, что дальше так продолжаться не может. В любом случае все ребята — профессионалы. Они должны понимать, что даже в случае, если «Химки» перестанут существовать, им самим ещё продолжать играть», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.