Джуд Беллингем высказался о дубле Деклана Райса со штрафных в матче «Арсенал» — «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал два гола прямыми ударами со штрафных, которые оформил его товарищ по сборной Англии Деклан Райс в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (0:3).

«Штрафные удары были неожиданными. Я знал, что Деклан умеет хорошо исполнять стандарты, угловые и прочее, но никогда не видел, чтобы он делал что-то подобное раньше», — приводит слова Беллингема BBC.

В этой встрече Райс установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории плей-офф главного еврокубкового турнира, который забил более одного штрафного удара за встречу.

Ответная игра между командами состоится в среду, 16 апреля, в Мадриде.