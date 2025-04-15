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Джуд Беллингем высказался о дубле Деклана Райса со штрафных в матче «Арсенал» — «Реал»

Джуд Беллингем высказался о дубле Деклана Райса со штрафных в матче «Арсенал» — «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал два гола прямыми ударами со штрафных, которые оформил его товарищ по сборной Англии Деклан Райс в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (0:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Штрафные удары были неожиданными. Я знал, что Деклан умеет хорошо исполнять стандарты, угловые и прочее, но никогда не видел, чтобы он делал что-то подобное раньше», — приводит слова Беллингема BBC.

В этой встрече Райс установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории плей-офф главного еврокубкового турнира, который забил более одного штрафного удара за встречу.

Ответная игра между командами состоится в среду, 16 апреля, в Мадриде.

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