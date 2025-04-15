«Спартак» — «Урал»: Маркиньос укрепил преимущество красно-белых

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В эти минуты идёт матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 28-й минуте полузащитник Маркиньос укрепил преимущество красно-белых.

Ранее, на шестой минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обошли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.