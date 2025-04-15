Тренер «ПСЖ» Энрике: дорога к трофею Лиги чемпионов усыпана фаворитами, которые проиграли

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов УЕФА перед ответным матчем 1/4 финала с «Астон Виллой». Первая игра проходила в Париже и завершилась победой французов со счётом 3:1.

«Фавориты? Дорога к трофею Лиги чемпионов усыпана фаворитами, которые проиграли. Мы одержали победу в первом матче, но не ощущаем определённости, поэтому у нас есть желание победить. Хотим показать, что достойны выхода в полуфинал», — приводит слова Унаи Эмери официальный сайт УЕФА.

Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».