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Тренер «ПСЖ» Энрике: дорога к трофею Лиги чемпионов усыпана фаворитами, которые проиграли

Тренер «ПСЖ» Энрике: дорога к трофею Лиги чемпионов усыпана фаворитами, которые проиграли
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов УЕФА перед ответным матчем 1/4 финала с «Астон Виллой». Первая игра проходила в Париже и завершилась победой французов со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фавориты? Дорога к трофею Лиги чемпионов усыпана фаворитами, которые проиграли. Мы одержали победу в первом матче, но не ощущаем определённости, поэтому у нас есть желание победить. Хотим показать, что достойны выхода в полуфинал», — приводит слова Унаи Эмери официальный сайт УЕФА.

Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».

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