Сергей Юран хочет возглавить «Урал» — источник

55-летний специалист Сергей Юран может стать главным тренером «Урала». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, это весьма вероятно при условии, что екатеринбургский клуб не вернётся в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2024/2025. В таком случае в «Урале» произойдут большие изменения, которые коснутся не только тренерского штаба, но и руководства во главе с Григорием Ивановым.

Юран может появиться в «Урале» вместе с бывшим председателем Совета директоров «Пари НН» Дмитрием Кондратовым. Они уже встречались с людьми Екатеринбурга и обсуждали возможное сотрудничество.

После 28 туров Мелбет Первой лиги «Урал» набрал 49 очков и занимает третье место, находясь в зоне переходных матчей. Последним местом работы Юрана был «Пари НН». Российский специалист возглавлял нижегородскую команду с апреля 2023 года по апрель 2024 года.