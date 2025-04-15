Маркиньос забил дебютный гол за «Спартак» в 29-м матче за красно-белых

Полузащитник «Спартака» Маркиньос забил дебютный гол за красно-белых в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом». Эта игра стала 29-й для бразильского футболиста в составе московского клуба. До этого он провёл 21 матч в чемпионате России и семь игр — в Кубке России.

25-летний футболист перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» минувшим летом. В 29 встречах за красно-белых во всех турнирах Маркиньос отметился семью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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