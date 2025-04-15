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Усман Дембеле высказался о целях «ПСЖ» на ответный четвертьфинал ЛЧ с «Астон Виллой»

Усман Дембеле высказался о целях «ПСЖ» на ответный четвертьфинал ЛЧ с «Астон Виллой»
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Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался об ответном матче с «Астон Виллой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра проходила во Франции и завершилась победой парижан со счётом 3:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы не собираемся менять нашу игру. Мы приехали сюда побеждать, и это наша цель. Мы знаем, что на стадионе будет напряжённая атмосфера, но у нас также есть болельщики, которые будут поддерживать нас. Мы отключимся от этой атмосферы и останемся сосредоточенными на матче», — приводит слова Дембеле официальный сайт «ПСЖ».

Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».

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