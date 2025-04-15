Усман Дембеле высказался о целях «ПСЖ» на ответный четвертьфинал ЛЧ с «Астон Виллой»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался об ответном матче с «Астон Виллой» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра проходила во Франции и завершилась победой парижан со счётом 3:1.

«Мы не собираемся менять нашу игру. Мы приехали сюда побеждать, и это наша цель. Мы знаем, что на стадионе будет напряжённая атмосфера, но у нас также есть болельщики, которые будут поддерживать нас. Мы отключимся от этой атмосферы и останемся сосредоточенными на матче», — приводит слова Дембеле официальный сайт «ПСЖ».

Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».