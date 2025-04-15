Усман Дембеле рассказал о застенчивом поведении Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался об адаптации грузинского форварда Хвичи Кварацхелии в парижском клубе, а также поделился деталями взаимоотношений с партнёром по команде.

«Мы все приняли его очень хорошо. Лично у меня с ним прекрасные отношения как на поле, так и за его пределами. Несмотря на его застенчивое поведение, он из тех, кто много шутит во время тренировок», — заявил Дембеле в интервью официальному сайту «ПСЖ».

Хвича Кварацхелия перебрался в стан чемпионов Франции из итальянского «Наполи» в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, парижане заплатили за переход бывшего футболиста «Рубина» и «Локомотива» € 70 млн.