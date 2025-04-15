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«Спартак» — «Урал»: гол Зобнина был отменён из-за офсайда

«Спартак» — «Урал»: гол Зобнина был отменён из-за офсайда
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В эти минуты идёт матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

На 46-й минуте забитым мячом отметился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, но гол был отменён из-за офсайда.

Ранее, на шестой минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 28-й минуте полузащитник Маркиньос укрепил преимущество красно-белых. На 40-й минуте полузащитник хозяев Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обошли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» — пять побед.

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