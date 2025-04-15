Массимилиано Аллегри — главный кандидат на пост тренера «Милана» — La Gazzeta dello Sport

«Милан» ускоряет переговоры с Игли Таре на пост спортивного директора. Его приход может увеличить шансы на возвращение Массимилиано Аллегри в клуб в качестве главного тренера. Об этом сообщает La Gazzeta dello Sport.

По информации источника, Сержиу Консейсау покинет «Милан» по окончании сезона, даже если команда выйдет в еврокубки. Отмечается, что клуб воспользуется пунктом в договоре, согласно которому, можно расторгнуть контракт до истечения его срока.

Подчёркивается, что назначение нового спортивного директора приведёт к изменению стратегии. Сообщается, что фаворитом Игли Таре в списке тренеров является Массимилиано Аллегри, ранее уже возглавлявший «Милан», а также «Ювентус».

На счету Аллегри 14 трофеев — шесть чемпионств Италии (пять — с «Юве» и одно — с «Миланом»), пять Кубков Италии с туринцами и три национальных Суперкубка (два — с «Ювентусом», один — с «Миланом»). Во главе «Ювентуса» специалист дважды выходил в финал Лиги чемпионов.