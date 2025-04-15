Аршавин рассказал, в какой клуб МЛС мог перейти из «Арсенала»

Экс-футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился подробностями несостоявшегося перехода в клуб американской МЛС.

— У тебя было предложение из Америки?

— Не предложение, встречались с представителями «Сиэтла». Перед тем как заканчивался контракт [с «Арсеналом»] или за год до этого.

— У тебя не было желания?

— Когда увидел Сиэтл, не врубился, почему я задрафтован за каким-то клубом, не могу в другой перейти, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

В американской МЛС существует ежегодная система драфтов, которая позволяет зарезервировать для трансфера игроков, доступных на рынке. Порядок выбора футболистов командами на драфте зависит от места в турнирной таблице по итогам прошлого сезона.