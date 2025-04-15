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Щенсны покинул разминку перед матчем с «Боруссией» из-за травмы руки — Альбертс

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны покинул разминку перед грядущим матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» из-за травмы руки. Об этом сообщает журналист Адриа Альбертс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, после полученного повреждения польский футболист ушёл в раздевалку сине-гранатовых в сопровождении врача клуба.

Матч «Барселоны» с «Боруссией» пройдёт сегодня, 15 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Щенсны принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.