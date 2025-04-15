Беллингем отреагировал на информацию о конфликте с Рюдигером на тренировке «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о конфликтах с одноклубниками. Ранее СМИ писали, что футболист едва не подрался с защитником «сливочных» Антонио Рюдигером на тренировке.

«Это футбол, и на поле нормально, когда эмоции накаляются. Вы общаетесь с товарищами по команде эмоциональнее, чем со всеми остальными. На каждое негативное взаимодействие, которое вы видите, приходится 20 позитивных. Это затеряется в СМИ, и это нормально, пока в команде присутствуют уважение и честность», — приводит слова Беллингема Goal.

В среду, 16 апреля, «Реал» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в рамках ответного матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Напомним, первая игра завершилась со счётом 3:0 в пользу английского клуба.