Щенсны вышел в старте на матч ЛЧ с «Боруссией», несмотря на сообщение о травме на разминке
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Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны вышел в стартовом составе на ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Ранее СМИ сообщали, что польский футболист покинул поле во время предматчевой разминки из-за травмы руки.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Перерыв
1 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11'
Матч между «Боруссией» и «Барселоной» проходит в Дортмунде.
В нынешнем сезоне 34-летний Щенсны принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой контракт польского игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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