Щенсны вышел в старте на матч ЛЧ с «Боруссией», несмотря на сообщение о травме на разминке

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны вышел в стартовом составе на ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Ранее СМИ сообщали, что польский футболист покинул поле во время предматчевой разминки из-за травмы руки.

Матч между «Боруссией» и «Барселоной» проходит в Дортмунде.

В нынешнем сезоне 34-летний Щенсны принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой контракт польского игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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